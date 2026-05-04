Nationaal Monument op de Dam beklad

Het incident gebeurd op de dag van de Nationale Dodenherdenking. Ook is er het woord 'genocide' op het monument geschreven. Burgemeester Halsema spreekt tegenover AT5 van een'een ongelooflijk laffe daad'. De gemeente is met schoonmakers gestart om het monument in oorspronkelijke staat te herstellen. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de actie.