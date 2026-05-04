Nieuwe Opel Corsa GSE toont karakter met sportieve camouflage

Opel breidt het aanbod GSE-modellen verder uit met de komst van de nieuwe Opel Corsa GSE. De eerste 'spyshots' zorgen direct voor aandacht onder liefhebbers.

De sportieve topversie van Opels bestverkochte compacte model is later dit jaar te bestellen, kort naar het officiële publieksdebuut op de Autosalon van Parijs (maandag 12 oktober tot en met zondag 18 oktober).

Camouflage met betekenis

De officiële onthulling laat nog even op zich wachten. Daarom rijdt de nieuwe Opel Corsa GSE voorlopig nog rond in camouflage. Niet alleen om details verborgen te houden, maar ook als stijlstatement. De opvallende wrap verwijst naar de sportieve varianten van de Corsa A uit de jaren tachtig, vertaald naar een moderne vormgeving.