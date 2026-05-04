60 jaar Alfa Romeo Spider gevierd met expositie

Al zestig jaar staat de Alfa Romeo Spider symbool voor Italiaans design en rijplezier. De legendarische "Duetto" groeide uit tot een wereldwijd icoon.

Met een jubileumtentoonstelling in het Alfa Romeo museum in het Italiaanse Arese en blijvende aandacht voor restauratie en erfgoed viert Alfa Romeo deze mijlpaal groots.

Een icoon sinds 1966

Zestig jaar geleden presenteerde Alfa Romeo op de Autosalon van Genève de 1600 Spider. Na een prijsvraag kreeg het nieuwe model de (bij)naam "Duetto". Dat was nooit officieel, want de naam was al geregistreerd als merknaam, maar groeide wel uit tot dé bijnaam van het model. De aantrekkingskracht van de Spider is nog altijd groot. Dat blijkt uit de recente bijeenkomst in en rond Alfa Romeo's fabrieksmuseum in Arese, waar honderden Alfisti uit heel Europa samenkwamen om 'zestig jaar Spider' te vieren.