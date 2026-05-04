DS N°8 nu met Plug & Charge en 22 kW driefase boordlader

Het opladen van De DS N°8 onderweg kan nu nog eenvoudiger. Dat is te danken aan de nieuwe Plug & Charge functie voor meer gemak bij het gebruik van de Free2Move Charge-snellaadpunten, een primeur binnen de Stellantis Groep.

Daarnaast is nu een 22 kW boordlader leverbaar voor de DS N°8, waarmee het laden aan een AC-laadpunt sneller gaat.

Met Plug & Charge start het laden automatisch bij het aansluiten van de DS N°8 op een met het Free2Move Charge-netwerk compatibel snellaadpunt en het gebruik van de Free2Move Charge-app. Handmatige identificatie met een badge of laadpas is niet langer nodig. Het hele laadproces wordt automatisch geregeld via de auto, die is uitgerust met een digitaal certificaat waarmee de laadpaal het account van de gebruiker herkent, het laden start en de facturatie afhandelt.