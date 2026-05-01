Zaterdag code geel voor stevige onweersbuien

Halverwege zaterdagmiddag bereiken stevige regen- en onweersbuien het zuiden van het land. De buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land en kunnen gepaard gaan met hagel, windstoten en veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen plaatselijk hinder ondervinden van de buien, vooral door wateroverlast. De onweersbuien verlaten aan het einde van de avond het noordoosten.