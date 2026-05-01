Politie houdt fatbikecontrole op drie locaties in Leiden

De politie heeft donderdagavond 30 april in de Stevenshof en het centrum van Leiden een fatbikecontrole uitgevoerd. 'Met de verkeersactie wil de politie de overlast van fatbikes en scooters aanpakken', zo meldt de politie vandaag.

Lasergun

De politie heeft op drie locaties gecontroleerd, op de kruising Helena Verburgstraat met de Rijndijk, de Lammermarkt en het Levendaal. Agenten controleerden met een lasergun op snelheid, op andere overtredingen en schreven waar nodig bekeuringen uit.

De resultaten

In totaal zijn er tientallen fatbikes en snor-/bromfietsen gecontroleerd. Er zijn 39 bekeuringen uitgeschreven, voor onder andere rijden onder invloed, rijden zonder en met een ingevorderd rijbewijs. Zeven eigenaren van een fatbike zijn bekeurd voor snelheid. Daarnaast zijn er ook boetes uitgeschreven voor het gebruik van een telefoon in het verkeer of niet de juiste rijrichting volgen. Ook zijn er twee fatbikes in beslag genomen die niet aan de voorschriften voldeden en is er een gestolen fatbike in beslag genomen. Daarnaast zijn er twee aanhoudingen gedaan voor een diefstal van een bromfiets op heterdaad.

'Samen onze straten veilig houden'

Peter Heijkoop, burgemeester van Leiden, steunt de controle: ‘Leiden moet een stad zijn waar je veilig en prettig kunt lopen en winkelen. Fatbikes die met hoge snelheid door drukke straten rijden, zeker als ze zijn opgevoerd, passen daar niet bij. Ze brengen voetgangers, bezoekers en ook de bestuurders zelf in gevaar. In de stad houden we rekening met elkaar. Daarom is het goed dat de politie hierop controleert, zodat we samen onze straten veilig houden.’

Blijf overlast melden

'Opgevoerde fatbikes veroorzaken overlast en onveilige situaties. De controle was een gezamenlijke aanpak vanuit de gemeente, buurtbewoners en politie. Het belangrijkste is dat men overlast blijft melden', aldus de politie. Bel bij overlast de politie op 0900-8844 of anoniem naar 0800-7000.