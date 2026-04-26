Politie schiet verdachte vuurwapenbezit bij aanhouding in arm

De politie ontving in de nacht van zaterdag op zondag 26 april, om 01.10 uur, een melding van een bedreiging in de gemeente Kapelle. 'Het incident zou verband houden met een ruzie in de relationele sfeer. Hierbij is melding gedaan dat er een vuurwapen zou zijn gezien', zo meldt de politie zondag.

Benaderingstechniek Gevaarlijke Personen (BTGP)

Agenten gingen direct ter plaatse en pasten de Benaderingstechniek Gevaarlijke Personen (BTGP) toe. Deze procedure wordt ingezet wanneer er een sterk vermoeden bestaat dat een persoon in het bezit is van een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen. 'De verdachte voldeed niet aan de herhaalde bevelen van de politie, die voelde zich vervolgens genoodzaakt om meerdere malen te schieten, waarbij de verdachte in de arm is geraakt', aldus de politie.

Naar ziekenhuis onder politiebegeleiding

De verdachte, een 46-jarige man uit Goes, is vervolgens aangehouden in Goes, en onder begeleiding van de politie naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

Onderzoek door Rijksrecherche

In lijn met de standaardprocedure bij dergelijke incidenten, is de Rijksrecherche een onderzoek gestart en daarover ligt de woordvoering bij het Openbaar Ministerie. In verband met het lopende onderzoek naar het incident en de aanhouding kunnen er op dit moment geen verdere details of uitspraken worden gedaan.