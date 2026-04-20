maandag, 20. april 2026 - 22:35 Update: 20-04-2026 22:45
Veroorzaker kettingbotsing met Qbuzz gaat er vandoor
Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)
Borger
Op de Buinerweg in Borger vond maandagmiddag een aanrijding plaats tussen een personenauto en een streekbus van Qbuzz. Dit gebeurde doordat een niet oplettende bestuurder tegen een auto voor hem aanbotste en die weer tegen de Qbuzz botste.
Plaats ongeval verlaten
De veroorzaker verliet de plaats van het ongeval maar door videobeelden te bekijken kon deze spoedig worden opgespoord. Er vielen geen gewonden al werd wel de bestuurder van de personenauto onderzocht op eventueel letsel. Het verkeer ondervond veel hinder van het ongeval.