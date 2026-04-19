Man overleden onder verdachte omstandigheden

In een hotelkamer aan de Wagenweg in Katwoude is zaterdagmiddag 18 april een overleden man onder verdachte omstandigheden aangetroffen. Het gaat om een 37-jarige man uit Purmerend. De politie doet momenteel onderzoek naar wat er exact is gebeurd.

Na een melding vindt de politie rond 13.20 uur een overleden man in een hotelkamer. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man onder verdachte omstandigheden om het leven is gekomen. De politie onderzoekt momenteel wat er exact is gebeurd en hoe het slachtoffer om het leven is gekomen.