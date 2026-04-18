Verdachte aangehouden in onderzoek naar overleden vrouw
De politie is op vrijdagavond 17 april een onderzoek gestart nadat een overleden vrouw werd aangetroffen in een woning aan de Madurastraat. Inmiddels houdt de recherche er sterk rekening mee dat de 45-jarige vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Ter plaatse is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw.
Rond 19.45 uur troffen agenten de overleden vrouw aan in de woning. Ter plaatse werd een 46-jarige man aangehouden. De recherche startte direct een onderzoek naar wat zich precies in de woning heeft afgespeeld. Dit onderzoek loopt nog. Daarnaast volgt een buurtonderzoek en worden diverse getuigen gehoord. De verdachte betreft de partner van het overleden slachtoffer.