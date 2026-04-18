Dodelijk ongeval op de Droogbak in Amsterdam

Bij een ongeval op de Droogbak in Amsterdam is in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 april een 35-jarige Amsterdammer om het leven gekomen.

Iets voor 02.30 uur kreeg de politie een melding van het ongeval. Ter plaatse troffen agenten een zwaargewonde man aan. Er werd direct gestart met het verlenen van eerste hulp, maar dit mocht uiteindelijk niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Onderzoek

Het Team Forensische Opsporing Verkeer voerde op locatie sporenonderzoek uit. Opsporing Team Verkeer onderzoekt de oorzaak van het ongeval.

Slachtofferhulp voor getuigen

Er zijn meerdere mensen getuige van het ongeval geweest, die zich ook hebben ontfermd over het slachtoffer. De politie vangt zoveel mogelijk getuigen op en brengt hen in contact met Slachtofferhulp Nederland. Getuigen kunnen ook altijd zelfstandig contact opnemen met Slachtofferhulp voor ondersteuning.