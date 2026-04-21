Landelijke ophok- en afschermplicht grotendeels ingetrokken vanwege afname vogelgriep

Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur trekt de landelijke ophok- en afschermplicht grotendeels in. 'Wel blijft de maatregel, die werd ingesteld op 16 oktober 2025, voorlopig gelden in en rond de Gelderse Vallei. Dat is omdat het een pluimveedicht gebied is waar het risico op verspreiding tussen bedrijven na een besmetting hoger is dan op andere plekken in Nederland', zo meldt het ministerie vandaag.

Risico op vogelgriepbesmetting op pluimveebedrijf niet meer 'zeer hoog'

Het aangescherpte bezoekverbod, dat sinds 26 november 2025 geldt, wordt eveneens versoepeld. Uit een nieuwe risicobeoordeling blijkt dat het risico op een vogelgriepbesmetting op een pluimveebedrijf niet meer 'zeer hoog' is zoals het afgelopen half jaar, maar 'matig'. Het aantal wilde vogels met vogelgriep neemt af en het aantal uitbraken bij commerciële bedrijven in Europa is de afgelopen maanden ook duidelijk afgenomen.

Stapsgewijs

Staatssecretaris Silvio Erkens: "We doen dit stapsgewijs, omdat we zien dat het risico nu kleiner is. We hopen dat ondernemers met pluimvee en hobbyhouders weer een klein beetje opgelucht adem kunnen halen. We houden de situatie vanzelfsprekend nauwlettend in de gaten, want we zijn zeker nog niet van vogelgriep af. Vogelgriep is en blijft namelijk onvoorspelbaar en als er maatregelen nodig zijn, dan nemen we die."