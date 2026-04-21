OM eist levenslang tegen 81-jarige man die in VS al 42 jaar in cel zat voor uitlokking moord op vrouw en stiefdochter

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdagochtend tijdens een zogeheten ‘omzettingszitting’ een levenslange gevangenisstraf geëist tegen een 81-jarige Nederlandse man die in Amerika veroordeeld is. 'Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op zijn vrouw en stiefdochter en zat sinds 1983 in Amerika een levenslange straf hiervoor uit', zo meldt het OM vandaag.

Omzettingszitting

Tijdens een omzettingszitting wordt een in het buitenland opgelegde straf omgezet naar Nederlandse maatstaven. Er wordt geen nieuw strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de schuldvraag. In deze zaak vormt het Amerikaanse vonnis de basis. 'Het OM concludeert dat de feiten waarvoor hij veroordeeld is in Amerika in Nederland gekwalificeerd kunnen worden als uitlokking tot moord. In Nederland is de maximale straf hiervoor ook een levenslange gevangenisstraf', aldus het OM.

Straf uitzitten in Nederland

De 81-jarige man en zijn familieleden verzochten de Nederlandse staat meerdere keren of hij zijn straf in Nederland verder kon uitzitten. In augustus 2025 oordeelde het Gerechtshof in Den Haag dat humanitaire omstandigheden het rechtvaardigen dat de man zijn straf in Nederland uitzit en dat Nederland een verzoek tot strafoverdracht moest indienen bij de Amerikaanse autoriteiten. Dat resulteerde tot de komst van de man naar Nederland.