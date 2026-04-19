Dode gevonden water bij Lijnbaansgracht

In het water bij de Lijnbaansgracht is zondagochtend het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie is een onderzoek gestart

Omstreeks 10.45 uur werd het lichaam gevonden en hebben duikers het lichaam uit het water gehaald.

De forensische onderzoekers zijn direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.