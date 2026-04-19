zondag, 19. april 2026 - 16:27 Update: 19-04-2026 16:37
Dode gevonden water bij Lijnbaansgracht
Foto: Bon
Amsterdam
In het water bij de Lijnbaansgracht is zondagochtend het lichaam van een overleden persoon gevonden. De politie is een onderzoek gestart
Omstreeks 10.45 uur werd het lichaam gevonden en hebben duikers het lichaam uit het water gehaald.
De forensische onderzoekers zijn direct een onderzoek gestart naar de identiteit van het slachtoffer en hoe deze om het leven is gekomen.
