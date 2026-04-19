zondag, 19. april 2026 - 11:16 Update: 19-04-2026 11:19
Aanhoudingen na steekincident Van Doornenplantsoen Zoetermeer
Zoetermeer
In de middag van zondag 22 maart 2026 heeft er een steekincident plaatsgevonden aan het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer. Hierbij is een persoon gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 april heeft de politie twee verdachten aangehouden.
Op zondagmiddag 22 maart rond 16.00 uur ontving de politie de melding. Hulpdiensten gingen direct ter plaatse en troffen een gewond persoon aan. Het gaat om een 72-jarige man uit Zoetermeer. Deze persoon werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Na uitgebreid onderzoek heeft de politie op vrijdag 17 en zaterdag 18 april heeft twee verdachten aangehouden.
