zondag, 19. april 2026 - 11:32 Update: 19-04-2026 11:35
Zwaar gewonde bij steekincident Blankenstraat
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam
De meldkamer kreeg zaterdagavond 18 april een melding binnen van een steekincident bij een woning aan de Blankenstraat in Amsterdam. Ter plaatse troffen agenten een gewonde vrouw aan. De recherche onderzoekt de zaak en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.
Bewoners van de Blankenstraat in de Czaar Peterbuurt hoorden zaterdagavond rond 23.15 uur iemand om hulp roepen. Nadat de hulpdiensten gealarmeerd werden, troffen agenten even later een gewonde vrouw aan. Ze bleekvsteekwonden te hebben. De vrouw werd zwaargewond, maar aanspreekbaar, naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden.
