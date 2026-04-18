Verzekeraar lanceert dekking voor gevolgen cyberpesten

Zo’n 620.000 Nederlanders van 15 jaar en ouder zijn minstens één keer slachtoffer geworden van online bedreiging en intimidatie. Vooral onder jongeren is online pesten een groot probleem dat emotioneel en psychologisch diepe sporen kan nalaten. In de aanloop naar de Landelijke Dag tegen Pesten maakt Univé bekend dat zij een unieke dekking aan haar inboedelverzekering heeft toegevoegd, die haar leden ondersteuning biedt wanneer zij slachtoffer worden van cyberpesten, cyberstalking of reputatieverlies.

Vooral jongeren kwetsbaar

Diverse onderzoeken geven weer dat vooral jongeren kwetsbaar zijn. In 2024 werd maar liefst 9 procent van de 15- tot 25-jarigen slachtoffer van online pesten, bedreiging of stalking, ruim het dubbele van het landelijke totaal van 4,1 procent (Centraal Bureau voor Statistiek, 2025). Van de 10- tot 20-jarigen zegt meer dan de helft ooit online te zijn buitengesloten of gepest, wat 23 procent zelfs maandelijks ervaart (Helpwanted, 2025). In een gemiddelde schoolklas in Nederland zijn intussen twee tot drie leerlingen slachtoffer van online pesten (Saxion Hogeschool, 2024).

Psychische problemen in zeker 1 op 3 gevallen

Online pesten komt voor in verschillende vormen, zoals het buitensluiten in groepsapps, het verspreiden van beledigende berichten of roddels, en het delen van vernederende afbeeldingen of memes. Als gevolg hiervan ervaart 32 tot 40 procent van de slachtoffers emotionele of psychische problemen, zoals angst, depressieve gevoelens of slaapproblemen (CBS, 2024), terwijl online pesten ook kan leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, uitzichtloosheid, verlies van vertrouwen in anderen en zelfs zelfmoordgedachten.

Diepe sporen

“Cyberpesten kan diepe sporen nalaten bij slachtoffers, zeker bij jongeren. In 2026 zijn dat vormen van schade die we als verzekeraar niet zomaar meer buiten beschouwing kunnen laten,” zegt Erik Dokter, manager Verzekeringsbedrijf bij Univé. “En als coöperatie die dicht bij haar leden staat, willen we hen ondersteuning kunnen bieden wanneer ze slachtoffer worden van online pest- of stalkgedrag.”

Uitbreiding dekking

Univé heeft daarom een volgende stap gezet in haar aanpak van digitale risico’s. In 2021 was de verzekeraar al de eerste die op grote schaal een cyberhelpdesk introduceerde, waarmee verzekerden 24/7 advies kunnen krijgen bij cybercriminaliteit of vermoedens daarvan. Ruim vijf jaar later heeft Univé haar dienstverlening op dit gebied uitgebreid met een nieuwe dekking binnen de inboedelverzekering. Dankzij aanpassing van de polisvoorwaarden zijn alle inboedelverzekerden van Univé per direct verzekerd voor ondersteuning wanneer zij slachtoffer worden van online pesten.

Reputatie en psychologische hulp

“Bij reputatieverlies kan bijvoorbeeld een deskundige worden ingeschakeld om schadelijke of beledigende berichten of afbeeldingen op internet te laten verwijderen of corrigeren; de kosten daarvan worden door Univé gedekt,” legt Dokter uit. Volgens hem wordt ook psychologische hulp tot een jaarlijks totaal van €2000 vergoed wanneer iemand door cyberpesten of cyberstalking professionele mentale ondersteuning nodig heeft. “En als een deskundige in het ergste geval adviseert dat een leerling het beste van school kan veranderen, vergoedt de verzekering ook de direct daarmee samenhangende kosten, zoals inschrijving en schoolboeken.”

‘Schouder bieden, ook bij ‘nieuwe risico’s’

Dokter is trots dat Univé de eerste verzekeraar is die via een inboedelverzekering standaard dekking biedt tegen de gevolgen van online pestgedrag. “Als coöperatie volgen we de veranderende risico’s van onze leden. Cyberpesten is een schrijnend voorbeeld van een ‘nieuw’ risico dat steeds meer mensen kan treffen in een wereld die zich steeds nadrukkelijker online afspeelt,” legt hij uit. “Door onze dekking hierop aan te passen, kunnen we een schouder blijven bieden op momenten dat onze leden die het hardst nodig hebben.”

Ook fraude bij online aan- en verkopen gedekt

De uitbreiding van Univé’s inboedelverzekering beperkt zich niet tot cyberpesten: inboedelverzekerden zijn vanaf deze maand ook tot €300 per kalenderjaar gedekt tegen schade door fraude bij online aan- en verkopen. Volgens het CBS werd in 2024 zeven procent van de Nederlanders slachtoffer van online aankoopfraude en één procent van online verkoopfraude.