MIAUW-pentest: zo weet je zeker dat jouw beveiliging echt getest is

Steeds meer bedrijven laten hun digitale beveiliging testen via een zogenoemde pentest. Een goede zaak, want cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag. Maar er is een probleem: niet elke pentest werkt op dezelfde manier. De ene tester kijkt alleen naar een paar bekende zwakke plekken, de andere voert een grondig onderzoek uit. Het rapport dat je daarna ontvangt, zegt lang niet altijd precies wat er is getest en hoe. Daardoor weet je als bedrijf eigenlijk niet zeker of je nu echt beschermd bent, of dat er alleen een vinkje is gezet. Precies dat probleem lost de MIAUW-pentest op.

Wat betekent MIAUW?

MIAUW staat voor Methodiek voor Informatie beveiligingsonderzoek met AUdit Waarde. Het is een gestructureerde aanpak voor pentesten waarbij van tevoren duidelijk is wat er getest wordt, hoe dat gebeurt en wat de uitkomsten betekenen. Het resultaat is een rapport dat toetsbaar en vergelijkbaar is, en dat ook bruikbaar is voor audits en verantwoording richting klanten, partners of toezichthouders.

Dat klinkt technisch, maar de kern is eenvoudig: je krijgt inzicht in wat er echt is onderzocht, niet alleen een lijst met gevonden problemen.

Waarom is die transparantie zo belangrijk?

Stel dat je bedrijf een pentest laat uitvoeren en het rapport komt terug met de conclusie dat alles in orde is. Dan wil je weten: is er werkelijk alles getest, of zijn alleen de makkelijk te vinden kwetsbaarheden bekeken? Zonder een gestructureerde methode is die vraag bijna niet te beantwoorden.

Bij een MIAUW-pentest is die duidelijkheid er wel. De methode schrijft voor welke stappen worden doorlopen, hoe bevindingen worden geclassificeerd en hoe het rapport wordt opgebouwd. Zo kun je als opdrachtgever zelf controleren of het onderzoek volledig en zorgvuldig is uitgevoerd.

Voor wie is een MIAUW-pentest geschikt?

De MIAUW-aanpak is waardevol voor elke organisatie die beveiliging serieus neemt, maar is extra nuttig als je verantwoording moet afleggen. Denk aan gemeenten en overheidsinstanties die moeten voldoen aan eisen rondom informatiebeveiliging, of aan bedrijven die werken met gevoelige klantgegevens en daarvoor moeten aantonen dat ze passende maatregelen hebben genomen.

Ook als je te maken hebt met verplichte audits of certificeringen, zoals ISO 27001 of BIO, biedt een MIAUW-pentest een goed gedocumenteerde basis om op voort te bouwen.

Wat levert het op?

Na een MIAUW-pentest weet je precies wat er is onderzocht, welke kwetsbaarheden zijn gevonden en hoe ernstig die zijn. Je krijgt concrete aanbevelingen om je beveiliging te verbeteren, in een format dat je kunt delen met je IT-afdeling, directie of externe toezichthouder. Dat maakt het makkelijker om prioriteiten te stellen en om aan te tonen dat je als organisatie verantwoord omgaat met digitale beveiliging.

Wil je weten of een MIAUW-pentest iets voor jouw organisatie is? Neem contact op met een gespecialiseerde partij en vraag om meer informatie over de aanpak en wat je ervan kunt verwachten.