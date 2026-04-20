Dodelijk steekincident Elzenstraat Blerick

In een woning aan de Elzenstraat in Blerick heeft maandagochtend een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een minderjarig meisje om het leven gekomen.

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden. Het gaat om de bewoners van het pand.

Onderzoek

Over de relatie tussen het slachtoffer en verdachten doet de politie op dit moment geen uitspraken. Zij doet volop onderzoek naar de toedacht van dit incident.