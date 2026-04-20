maandag, 20. april 2026 - 09:45 Update: 20-04-2026 09:49
Dodelijk steekincident Elzenstraat Blerick
Foto: Archief EHF
Blerick
In een woning aan de Elzenstraat in Blerick heeft maandagochtend een steekincident plaatsgevonden. Daarbij is een minderjarig meisje om het leven gekomen.
De politie heeft een man en een vrouw aangehouden. Het gaat om de bewoners van het pand.
Onderzoek
Over de relatie tussen het slachtoffer en verdachten doet de politie op dit moment geen uitspraken. Zij doet volop onderzoek naar de toedacht van dit incident.