Overheid ontvangt 15 procent minder inkomsten uit tabaksaccijns

De overheidsinkomsten uit tabaksaccijns zijn in 2025 vergeleken met een jaar eerder met 15 procent gedaald naar 2,6 miljard euro. Vergeleken met 2023, toen de opbrengst met 3,1 miljard euro het hoogste ooit was, namen de inkomsten met bijna een vijfde af. De tabaksaccijns levert de schatkist nu ongeveer evenveel op als in 2016. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers over 2025.

Accijns op sigaretten verdubbeld sinds begin 2020

Tabaksaccijns wordt geheven op sigaretten, rooktabak zoals shag en pijptabak, en sigaren. Volgens cijfers van de Belastingdienst waren sigaretten in 2025 goed voor ruim 80 procent van de totale opbrengst. De rest is vooral rooktabak. Sigaren zijn goed voor 1 procent. E-sigaretten, beter bekend als vapes, zijn niet belast met accijns.

Roken is duurder gemaakt zodat minder mensen gaan roken. Vooral in april 2023 en april 2024 zijn de tarieven verhoogd. Het minimumtarief voor sigaretten is 390,42 euro per duizend stuks, omgerekend 7,81 euro per pakje van 20 sigaretten. Daarmee is de accijns op sigaretten sinds begin 2020 verdubbeld. De accijns op rooktabak verdrievoudigde in dezelfde tijd, van 114,65 euro per kilogram naar 346,98 euro per kilogram.

In 2015 gaf 1 op de 4 mensen van 12 jaar of ouder aan soms te roken. Tien jaar later was dat gedaald naar ongeveer 1 op de 6.

Vooral het aandeel mensen dat iedere dag rookt neemt af, van 18 procent in 2015 naar 12 procent in 2025. Het aandeel niet-dagelijkse rokers schommelt al jaren rond de 6 procent. Het gebruik van vapes zit niet in deze cijfers.