Koningsdag lijkt in eerste vooruitzichten overwegende droog te blijven

Koningsdag komt er alweer bijna aan en de eerste vooruitzichten zien er qua neerslag goed uit. 'Het lijkt overwegend droog te blijven. De temperatuur is nog uiterst onzeker en afhankelijk van de windrichting', zo meldt Weeronline vandaag.

Temperatuur 'ergens tussen de 7 en 23 graden'

Op deze termijn is de onzekerheid natuurlijk nog erg groot. Zo zijn er enkele computerberekeningen met maxima van 7 graden, maar schieten andere berekeningen door naar 23 graden. 'Beiden behoren nog tot de mogelijkheden, maar het meest waarschijnlijke is nu dat het vrij fris wordt met maxima rond 10 graden', aldus Weeronline.

Noordenwind

Deze relatief lage temperaturen worden veroorzaakt door een noordenwind die koele lucht aanvoert. Het is ook nog mogelijk dat de wind naar het zuiden draait en dan wordt het opeens een stuk warmer. Het kwik komt in dat geval gemakkelijk boven 20 graden uit.

Fris maar overwegend droog

De eventuele lage temperaturen betekenen nog niet dat heel Koningsdag in het water valt. De kans op neerslag is nu vrij klein en waarschijnlijk is er aardig wat ruimte voor de zon. Met een (oranje) trui aan is het dan nog prima weer om op de kleedjesmarkt te staan.

Koningsdag frisser dan Koninginnedag

Afgelopen jaren is het vaker fris en droog geweest. In de jaren 2021 tot en met 2024 was het niet warmer dan 17 graden in de Bilt. In de zon was het toch nog heerlijk weer om een feestje te vieren. De warmste Koningsdag hadden we in 2020, tijdens de coronapandemie. Toen werd het 20,7 graden.

Als we verder terugkijken in de tijd was het vaker warm tijdens de nationale feestdag. Zo werd het in 2004 ruim 24 graden. De feestdag was toen wel op een andere datum, 30 april. Hoewel het maar drie dagen is vervroegd sinds Willem-Alexander is gekroond, maakt dat voor het weer wel een verschil. Het is op 27 april gemiddeld genomen ruim een graad kouder dan op 30 april.