Man met steekwonden gevonden in auto in Rotterdam

Zondagavond rond 23.30 uur kreeg de politie een melding dat er op Zuidplein een auto stond met daarin een gewonde man. 'De man had meerdere steekwonden en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar waar het incident precies heeft plaatsgevonden en is op zoek naar getuigen', zo meldt de politie vandaag.

Man gewond in auto gestapt

Het slachtoffer is een 30-jarige man uit Berkel en Rodenrijs. De man is na een steekincident, vermoedelijk ergens in de omgeving van het Millinxpark, in de auto gestapt en weggereden. Zijn rit strandde bij Zuidplein waar hij zwaargewond werd aangetroffen door omstanders. Er is nog niemand aangehouden.

Getuigen en camerabeelden gezocht

De politie doet onderzoek en komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.