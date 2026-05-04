Rechter: Go Ahead Eagles-NAC Breda hoeft niet te worden overgespeeld

De Eredivisiewedstrijd Go Ahead Eagles-NAC Breda hoeft niet te worden overgespeeld, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag. 'Het competitiebestuur van de KNVB mocht besluiten dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden, ondanks dat een van de spelers niet speelgerechtigd was', aldus de rechter.

Niet-speelgerechtigde speler

In de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles-NAC Breda (6-0) op 15 maart 2026 speelde een speler aan de kant van Go Ahead Eagles mee die niet speelgerechtigd was, omdat deze niet meer de Nederlandse nationaliteit had. NAC Breda vroeg het competitiebestuur van de KNVB om de wedstrijd ongeldig te verklaren en over te laten spelen, maar daar ging de KNVB niet in mee. NAC Breda vocht dit besluit van de voetbalbond aan bij de voorzieningenrechter. De vraag die in deze zaak beantwoord moet worden, is of uit het reglement wedstrijden betaald voetbal volgt dat de KNVB de wedstrijd moet laten overspelen.

Beleidsvrijheid

De voorzieningenrechter oordeelt dat de KNVB mocht bepalen dat de wedstrijd niet overgespeeld hoeft te worden. De beslissing om een wedstrijd wel of niet over te spelen, volgt pas na de beslissing dat de wedstrijd ongeldig is. Dat zijn twee verschillende beslissingen. Vraag 1 is daarom: moest de KNVB de wedstrijd ongeldig verklaren? Uit het reglement volgt dat het competitiebestuur de wedstrijd ongeldig kan verklaren. Het gebruik van het woord ‘kan’ geeft aan dat het competitiebestuur de beleidsvrijheid heeft om te beslissen of een wedstrijd al dan niet ongeldig wordt verklaard. Hier kon en mocht de KNVB tot het besluit komen om de wedstrijd niet ongeldig te verklaren. Omdat de wedstrijd niet ongeldig is, kom je niet bij vraag 2: de vraag of de wedstrijd overgespeeld moet worden. Dat NAC zich in de degradatiezone bevindt, maakt hier daarom niet uit.

Besluit voldoende zorgvuldig genomen

De voorzieningenrechter heeft getoetst of het competitiebestuur bij het nemen van het besluit voldoende zorgvuldig alle betrokken belangen naar redelijkheid heeft afgewogen. De conclusie van de voorzieningenrechter is dat dit het geval is. Zo heeft de KNVB de belangen van NAC voldoende meegewogen en is het niet onzorgvuldig dat het competitiebestuur binnen vier dagen nadat NAC het verzoek deed om de wedstrijd over te spelen een besluit nam. Het feit dat NAC niet is gehoord voordat het competitiebestuur dit besluit nam, maakt het ook geen onzorgvuldig besluit. In het reglement is namelijk niet bepaald dat het competitiebestuur NAC had moeten horen.

Potentieel grote gevolgen voor competitie

Tijdens de zitting heeft KNVB bevestigd dat het beleid is om een wedstrijd over te laten overspelen als een niet-speelgerechtigde speler heeft deelgenomen. Maar de voorbeelden van ongeldige verklaarde wedstrijden die NAC aanhaalde waren individuele gevallen. Volgens de KNVB hebben in de Eredivisie dit seizoen in 133 wedstrijden niet-speelgerechtigde spelers meegespeeld. Dan is te volgen dat de KNVB een andere keus maakt, ook als nog niet zeker is hoeveel verzoeken om wedstrijden ongeldig te verklaren en over te laten spelen zullen worden doorgezet. Het is mede daarom niet onredelijk dat het competitiebestuur de potentieel grote gevolgen voor de competitie, die bijna ten einde is, zwaarder laat wegen dan het belang van NAC om de wedstrijd over te spelen.