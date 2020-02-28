Ajax contracteert 18-jarige aanvaller Elias Mechrouh

Ajax heeft Elias Mechrouh gecontracteerd. 'De achttienjarige aanvaller tekent een contract dat loopt tot en met 30 juni 2029. Het betreft het eerste contract van de jeugdinternational van Marokko', zo meldt Ajax.

Jeugdopleiding

Mechrouh (31 oktober 2007, Amsterdam) kwam in 2023 in de jeugdopleiding van Ajax. Daarvoor speelde hij voor FC Volendam en partnerclub ASC Waterwijk. Dit seizoen is Mechrouh onderdeel van de selectie van Ajax O19, dat onder leiding staat van Yuri Rose.

'Beschikt over een uitstekende dribbel'

Directeur Voetbal Marijn Beuker: ”Elias is een technische aanvaller die een goede actie in huis heeft. Hij beschikt over een uitstekende dribbel en met zijn creativiteit is hij in staat om gevaar te stichten voor het vijandelijke doel. Hij ontwikkelt zich goed en we hebben er vertrouwen in dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat bij Ajax.”