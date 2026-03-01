Schietpartij op provinciale weg (N247) in Oosthuizen

Tussen 22.00 en 22.30 uur zijn twee nog onbekende mannen waargenomen in een klein lichtkleurig voertuig op de kruising Oosteinde en de provinciale weg (N247) in Oosthuizen. Twee mannen stapte uit het voertuig, waarbij één man een vuurwapen toonde en één keer in de lucht schoot. Na hun daad zijn zij weggereden in onbekende richting.

In de omgeving zijn meerdere hulzen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.