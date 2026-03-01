zondag, 1. maart 2026 - 13:00 Update: 01-03-2026 13:02
Schietpartij op provinciale weg (N247) in Oosthuizen
Foto: fbf
Oosthuizen
Vrijdag vond er een schietincident plaats op de kruising Oosteinde en de provinciale weg (N247) in Oosthuizen. Gelukkig raakte niemand gewond.
Tussen 22.00 en 22.30 uur zijn twee nog onbekende mannen waargenomen in een klein lichtkleurig voertuig op de kruising Oosteinde en de provinciale weg (N247) in Oosthuizen. Twee mannen stapte uit het voertuig, waarbij één man een vuurwapen toonde en één keer in de lucht schoot. Na hun daad zijn zij weggereden in onbekende richting.
In de omgeving zijn meerdere hulzen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.
Categorie
Provincie