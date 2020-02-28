Onderzoek naar botsing tussen twee vliegtuigen op Schiphol

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) onderzoekt een voorval met twee vliegtuigen op Schiphol op zaterdagochtend 21 februari 2026. Dit heeft de OVV bekendgemaakt.

Platform

Een pushback-voertuig duwde bij gate D54 op Schiphol een Boeing 737 naar achteren, terwijl achter dit toestel een andere Boeing 737 stond te wachten om bij gate D29 te gaan parkeren.

Schade

Tijdens het manoeuvreren botste de Boeing 737 die werd geduwd met zijn staart tegen de staart van de stilstaande Boeing 737. Beide toestellen liepen aanzienlijke schade op.