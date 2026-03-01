Utrechtse ziekenhuizen versnellen voor koppositie in duurzame zorg

Vijf Utrechtse ziekenhuizen en de provincie Utrecht trekken samen op om de zorg duurzamer te maken met als doel: minder afval en meer hergebruik.

Door samen te werken kunnen circulaire innovaties tegelijk worden ingevoerd én opgeschaald in regionaal verband. Bijvoorbeeld door het vergroten van de capaciteit op de sterilisatieafdelingen, waar chirurgische instrumenten hygiënisch schoon worden gemaakt. Herbruikbaar waar het kan, wegwerp alleen als het moet.

Op de foto: Josefien Kursten, lid raad van bestuur UMCU, Marc Koster, lid raad van bestuur Antonius ziekenhuis, Dietrich van Gorsel, lid raad van bestuur Meander Medisch Centrum, Vivian Broex, voorzitter raad van bestuur Diakonessenhuis, Gitta Gallé, lid raad van bestuur Máxima Centrum voor kinderoncologie, Has Bakker, gedeputeerde Circulaire samenleving. Beeld: provincie Utrecht

Op 27 februari jl. ondertekenden gedeputeerde Circulaire samenleving Has Bakker en bestuurders van het Diakonessenhuis, Prinses Máxima Centrum, UMC Utrecht, Meander Medisch Centrum en het St. Antonius Ziekenhuis een intentieovereenkomst. Daarmee versterken de partijen hun bestaande samenwerking en zetten in op de verduurzaming van de zorg.

Regionaal initiatief



De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer zeven procent van de nationale CO₂-uitstoot en produceert veel afval. Een groot deel daarvan wordt nu nog onnodig verbrand. Met deze nieuwe regionale samenwerking werkt de Utrechtse ziekenhuiszorg aan minder afval, meer hergebruik en een lagere CO₂-uitstoot.

In de provincie Utrecht werken ziekenhuizen samen aan het verduurzamen van de zorg. De provincie vervult hierin een aanjagende en ondersteunende rol, helpt bij het stellen van prioriteiten en eventuele financiering. Procesbegeleiders bewaken de voortgang en houden de opschaling van duurzame en circulaire initiatieven scherp in beeld. Gedeputeerde Has Bakker: “De zorg is een grote en belangrijke sector in onze provincie en biedt volop kansen voor innovatie. In ziekenhuizen zijn veel afvalstromen waar we slimmer mee om kunnen gaan. Wij streven naar een circulaire samenleving in 2050 en deze samenwerking tussen de Utrechtse ziekenhuizen zet die ambitie om in impact voor onze regio.”

Van losse ideeën naar gezamenlijke impact



Het doel van de samenwerking is zorgen voor minder afval, minder medicijnresten in het water, het stimuleren van hergebruik en het gezamelijk inkopen van circulaire producten. De intentieovereenkomst loopt tot eind 2030. De komende vier jaar ligt de focus op het ontwikkelen van innovaties, het uitvoeren van projecten en het opschalen van initiatieven die werken. Zoals het stoppen met wegwerpkleding voor ouders op de OK. Dit naar voorbeeld van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel van het UMC Utrecht.

Josefien Kursten, lid Raad van Bestuur UMC Utrecht: “In elk ziekenhuis zijn heel veel mogelijkheden om de zorg duurzamer te maken. Iedereen werkt zo aan zijn eigen stuk, elk met een grote ambitie. We kunnen die innovaties veel beter delen, sneller ontwikkelen en verder opschalen door intensief samen te werken. Met de steun van de provincie als regisseur versnellen we dat proces.”

Koploper in de duurzame zorg



Met deze gezamenlijke inzet bundelt de Utrechtse ziekenhuiszorgsector kennis en ervaring om verduurzaming van de zorg te versnellen. Daarmee bouwen de partijen aan een stevig en zichtbaar samenwerkingsverband, om in 2030 koploper in de duurzame en circulaire zorg te zijn.