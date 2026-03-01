Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvangt ongeveer 1.000 informatieverzoeken van Nederlanders in het Midden-Oosten

Voor veel van Nederlanders daar is de situatie gespannen en onzeker. Sommigen maken zich zorgen om hun veiligheid. Anderen hebben vragen over mogelijkheden om te vertrekken. Het contactcenter is opgeschaald om zoveel mogelijk mensen te woord te staan.