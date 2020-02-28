Politie houdt verdachte aanrandingen Pijnacker-Nootdorp aan

De politie heeft afgelopen donderdagmiddag 26 februari een verdachte aangehouden die mogelijk verantwoordelijk is voor verschillende aanrandingen in de omgeving van het Balijbos in Pijnacker-Nootdorp. 'Het gaat om een 21-jarige man uit Zoetermeer. De man is aangehouden en zit nog vast. De politie onderzoekt momenteel zijn betrokkenheid', zo meldt de politie.

Signalement verdachte gedeeld

'Eerder werd een signalement van de verdachte gedeeld. Na een tip van een oplettende burger kon de man in het Balijbos worden aangehouden', aldus de politie.

Verschillende vrouwen lastiggevallen

De man wordt verdacht van verschillende incidenten in de afgelopen weken waarbij hij verschillende vrouwen lastig viel en hen vervolgens betastte. De eerste melding kwam binnen op 18 februari, de man wordt verdacht van twee aanrandingen en een keer poging tot aanranding.