FNV kondigt 24-uursstaking Rijksoverheid aan op 3 maart

Op dinsdag 3 maart leggen rijksambtenaren door het hele land 24 uur lang het werk neer. Meer dan duizend van hen verzamelen zich die dag in Den Haag in protest tegen de zogeheten nullijn: het loondictaat van het kabinet waardoor rijksambtenaren dit jaar geen salarisverhoging en geen inflatiecorrectie krijgen. Daardoor gaan alle 160.000 medewerkers van het Rijk er opnieuw in koopkracht op achteruit.

Door de actie zullen veel rijksdiensten die dag slechter of helemaal niet bereikbaar zijn. Volgens Marcelle Buitendam, bestuurder FNV Overheid, is de maat vol. ‘Rijksambtenaren zijn de mensen die Nederland elke dag draaiende houden. Ze zorgen voor veilige wegen, bewaken onze gevangenissen, controleren onze grenzen en zorgen dat uitkeringen, toeslagen en vergunningen worden afgehandeld. En wat krijgen ze van dit kabinet? Stank voor dank.’

Uitvoeringsorganisaties onder zware druk



De FNV wijst erop dat vooral uitvoeringsorganisaties van het Rijk hard worden geraakt door de nullijn. Veel van deze organisaties kampen al jaren met hoge werkdruk en personeelstekorten. ‘Zonder kundige ambtenaren loopt Nederland vast. Maar in plaats van waardering krijgen zij een loonstop opgelegd, waardoor het nog moeilijker wordt om collega’s te werven en behouden’, zegt Buitendam. Volgens de vakbond ondermijnt de nullijn zo niet alleen het inkomen van ambtenaren, maar ook de kwaliteit van de publieke dienstverlening.

Publieke dienstverlening ondermijnd



De FNV roept premier Rob Jetten op om zijn verantwoordelijkheid te nemen en snel alsnog met een fatsoenlijk loonbod te komen. Buitendam: ‘Premier Jetten moet zijn vakmensen serieus nemen. Je kunt niet blijven zeggen dat een betrouwbare overheid belangrijk is, en tegelijkertijd de mensen van de publieke dienstverlening achteruit laten gaan.’

Landelijke staking



De FNV heeft Den Haag herhaaldelijk opgeroepen om de nullijn van tafel te halen. Tot nu toe zonder resultaat. ‘We hebben geprobeerd om dit via overleg op te lossen. Maar als het kabinet hardleers blijft dan rest ons geen andere keuze dan actievoeren’, besluit Buitendam.

Rijksambtenaren



Bij de rijksoverheid werken ruim 165.000 mensen. Het merendeel van hen, meer dan 115.000 mensen, werkt bij uitvoeringsinstanties als DUO, Rijkswaterstaat, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Belastingdienst, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of de Dienst Justitiële Inrichtingen. Sinds 2024 hebben rijksambtenaren geen structurele loonsverhoging gehad.