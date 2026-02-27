vrijdag, 27. februari 2026 - 18:14 Update: 27-02-2026 18:26
Premier Jetten bezoekt Europese instellingen, NAVO en eerste minister van België
Dinsdag 3 maart 2026 brengt minister-president Jetten een bezoek aan Brussel. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag.
Hij zal daar kennismaken met de voorzitter van de Europese Raad, António Costa, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola en de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte.
De minister-president heeft eveneens een kennismakingsgesprek met de eerste minister van België, Bart de Wever.
