Premier Jetten bezoekt Europese instellingen, NAVO en eerste minister van België

Dinsdag 3 maart 2026 brengt minister-president Jetten een bezoek aan Brussel. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag.

Brussel

Hij zal daar kennismaken met de voorzitter van de Europese Raad, António Costa, de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola en de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte.

Bart de Wever

De minister-president heeft eveneens een kennismakingsgesprek met de eerste minister van België, Bart de Wever.