Steekincident in woning Maastricht

In een woning aan de Kasteel Terwormstraat heeft op maandagmorgen 13 april een steekincident plaatsgevonden. Hierbij raakten twee personen gewond. Het incident vond plaats in de relationele sfeer. De verdachte is aangehouden.

Hulpdiensten ontvingen rond 08:00 uur de melding dat iemand met een mes over straat zou lopen. Even later troffen politieagenten bij een bushalte in de omgeving een man aan met enkele steekwonden. Hij is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Kort daarna kon de politie een verdachte aanhouden. Ook de verdachte bleek lichte verwondingen opgelopen te hebben. Het gaat om de bewoonster van de woning waar het incident plaatsvond.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van dit incident.