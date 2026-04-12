TV-Icoon Sonja Barend op 86-jarige leeftijd overleden

Icoon

'Vandaag bereikte ons het verdrietige nieuws dat Sonja Barend op zaterdag 11 april thuis in het bijzijn van haar familie is overleden. Met haar verliest Nederland een van de grootste televisiepersoonlijkheden die het land heeft gekend, en verliest BNNVARA een icoon dat het gezicht en het geweten van de omroep mede heeft gevormd', zo meldt de omroep zondag.

'Koningin'

Sonja Barend werd in Nederland ook wel de 'koningin van de talkshow' genoemd. Meer dan veertig jaar was ze op televisie te zien. Eind 2006 hield ze op met het maken van televisie. Naar haar is de Sonja Barend Award vernoemd, een prijs die jaarlijks toegekend wordt voor het beste tv-interview van Nederland.

Privéleven

Barend was van 1968 tot 1971 getrouwd met Ralph Inbar (1938–2004). In 1981 trad ze in het huwelijk met architect Abel Cahen (1934). Zelf had ze geen kinderen, via haar tweede echtgenoot was ze stiefmoeder van zijn drie dochters uit een eerder huwelijk.

Extra uitzending Pauw & De Wit

Om stil te staan bij haar leven en werk, maakt Pauw & De Wit vanavond om 21.00 uur een extra uitzending over Sonja, gepresenteerd door Tim en Roos. Daarnaast wordt om 23.30 uur de documentaire 'Sonja Barend - Vragen zonder antwoord' van Coen Verbraak uit 2012 herhaald.

Premier Jetten heeft op X gereageerd op haar overlijden