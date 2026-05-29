Onderzoek na vondst dode man in Herpen

In de Hoefstraat in Herpen vonden passanten vrijdagmiddag rond half één een dode man. Hij lag in een sloot en op basis van de aangetroffen situatie gaan we ervan dat hij zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven kwam. In de loop van de middag hielden we op een locatie in Berghem een 33-jarige man uit die plaats aan. We verdenken hem ervan dat hij mogelijk betrokken was bij de dood van het slachtoffer. Voor het onderzoek naar deze zaak werd een team grootschalige opsporing (TGO) gestart.

Wat het slachtoffer, een 47-jarige inwoner van Berghem, precies is overkomen en onder welke omstandigheden dat gebeurde, wordt onderzocht. Vooralsnog is veel onduidelijk. Op de plaats waar de man werd gevonden is een plaats delict ingericht. Daar is een unit bij geplaatst van waaruit de coördinatie van het onderzoek ter plekke plaatsvindt. De omgeving werd ruim afgezet en collega’s van de forensische opsporing zijn ter plaatse om sporenonderzoek te doen. De plaats delict en de omgeving worden onder andere met een speciale camera in beeld gebracht. We doen uitgebreid onderzoek in de omgeving, waarbij we op zoek zijn naar camerabeelden die mogelijk duidelijkheid kunnen bieden.

Burgernet

Kort na de vondst van het slachtoffer werd een burgernet melding verspreid, waarin het signalement van een man werd gedeeld, die mogelijke meer zou kunnen weten over de zaak. Naar aanleiding van deze melding ontvingen we meerdere tips, die nader worden onderzocht. Over de bruikbaarheid van deze tips doen we in dit stadium van het onderzoek geen verdere mededelingen.