Twee kinderen zwaargewond door steekvlam tijdens barbecue in Breda

Maandagmiddag zijn in Breda twee kinderen zwaargewond geraakt bij een barbecue aan het Belgiëplein in Breda. Dit laat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant weten.

Twee volwassenen lichtgewond

Twee volwassenen raakten lichtgewond aan hun armen en handen. Een steekvlam ontstond toen de barbecue met spiritus werd aangestoken.

Kinderen gewond aan gezicht en armen

De kinderen raakten door de steekvlam gewond aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Alle gewonden zijn per ambulance onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht.