OM eist 4 jaar cel tegen bestuurder Wegenwacht-bus voor dodelijke aanrijding na diefstal van zijn telefoon en portemonnee

Een 56-jarige man uit Eindhoven wordt op 16 mei 2024 in zijn woonplaats aangereden door de bestuurder van een Wegenwacht-bus. Hij overlijdt later aan zijn verwondingen. 'Aan de aanrijding zou een diefstal vooraf zijn gegaan', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Doodslag

Het OM verdenkt de inmiddels 60-jarige bestuurder van de bus van doodslag en eiste vandaag 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk, tegen hem. Evenals een rijontzegging voor de duur van 5 jaar.

Spullen van verdachte gestolen

‘We spreken vandaag over keuzes en gevolgen en alleen maar verliezers. Het slachtoffer maakte op die bewuste dag een verkeerde keuze door spullen van de verdachte te stelen. Maar verdachte heeft keuzes gemaakt waardoor het slachtoffer er niet meer is’, zo begint de officier van justitie haar requisitoir.

Telefoon en portemonnee van ANWB-man gestolen uit bus

Uit het politieonderzoek volgt dat de verdachte die dag aan het werk is bij een pechgeval. Uit zijn bestelbus steelt het latere slachtoffer zijn telefoon en portemonnee. De bestuurder gaat op zoek naar de dader, belt vervolgens de politie en repareert daarna de auto van zijn klant. Als de zoon van de wegenwacht de locatie van de telefoon weet de achterhalen, gaat de bestuurder op zoek.

Achtervolging

Uit het onderzoek, dat onder andere bestaat uit camerabeelden, sporenonderzoek en getuigenverklaringen, blijkt dat de bestuurder de vermeende dief achtervolgt. Daarbij rijdt hij over een groenstrook, tegen het verkeer in en vervolgens zonder te remmen de hoek om, heel dicht achter het slachtoffer aan.

Slachtoffer overreden

Als het slachtoffer door de bestelbus wordt aangereden, belandt hij op het wegdek en wordt vervolgens overreden. De bestuurder rijdt daarna nog eens achteruit over het slachtoffer heen om zijn bus van het slachtoffer af te halen. Het slachtoffer raakt bij de gebeurtenis dusdanig gewond dat hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis wordt gebracht en twee dagen later, op 18 mei, overlijdt.

Opzet of schuld

De vraag of er door het handelen van de verdachte sprake is van opzet of schuld speelt in deze zaak een centrale rol. Het OM gaat er niet vanuit dat de verdachte de bedoeling had om een dodelijke aanrijding te veroorzaken. Wel meent het OM dat de man een zeer risicovolle situatie in het leven heeft geroepen waarbij er een reële kans was dat het verkeerd zou aflopen. De verdachte was zich daarvan bewust en heeft die kans op de koop toegenomen. Dat maakt naar oordeel van het OM dat er sprake is van opzet op de dood, dus doodslag.

Specifieke omstandigheden

De officier van justitie: ‘Vandaag voeren we een hele juridische discussie. Maar hoe je het went of keert, als we kijken naar de beelden en het handelen van verdachte, dan is de gebeurtenis schokkend en verwerpelijk. Het gevolg is en blijft, los van de kwalificatie, even ernstig. Er is iemand overleden en nabestaanden worden dagelijks aan het handelen van verdachte herinnerd.’

Tegelijkertijd benoemt het OM expliciet dat de zaak een enorme impact heeft gemaakt op het leven van de verdachte. Daarom formuleert het OM een eis die enerzijds recht doet aan de ernst van het feit en de vreselijke gevolgen, maar anderzijds ook aan de specifieke omstandigheden waar de verdachte mee te maken heeft.

Eis OM: 4 jaar celstraf en 5 jaar rijontzegging

Dat leidt in deze zaak tot een eis van 4 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 jaar voorwaardelijk en een rijontzegging voor de duur van 5 jaar. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.