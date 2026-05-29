Koningin Máxima ontvangt haar baret

Koningin Máxima heeft vandaag haar baret ontvangen tijdens de militaire opleiding tot reservist bij de landmacht. Daarmee zit het eerste deel van haar opleiding erop.

De Koningin is als reservist geplaatst bij het Militaire Huis van de Koning en volgt van daaruit de opleiding. Na afronding van het volledige traject wordt soldaat Máxima bevorderd tot luitenant-kolonel.

Omdat Koningin Máxima een algemene en brede rol binnen de Koninklijke Landmacht zal vervullen, wordt zij niet ingedeeld bij een specifiek wapen, regiment of korps. Op haar baret draagt zij daarom het embleem van de generale staf: een leeuw op een ponceaurode achtergrond.

Koningin Máxima omhelst Koning Willem-Alexander. Daarachter staat Amalia.

Belang van reservisten

Reservisten vormen een belangrijk onderdeel bij de krijgsmacht. Zij ondersteunen de reguliere eenheden en zijn in te zetten voor uiteenlopende taken. Alle defensieonderdelen beschikken over reservisten. Zijn leveren ook in tijden van verhoogde gereedheid een bijdrage aan de inzetbaarheid van de organisatie.

Het reservistschap is vrijwillig, maar brengt wel verplichtingen met zich mee. De militairen nemen deel aan oefeningen, opleidingen en trainingsdagen. Verder onderhouden ze hun militaire basisvaardigheden om inzetbaar te blijven.

Band tussen Koninklijk Huis en Defensie

Het Koninklijk Huis en de Nederlandse krijgsmacht kennen een lange geschiedenis van verbondenheid. Leden van het Koninklijk Huis hebben door de eeuwen heen verschillende functies binnen de krijgsmacht vervuld. Zo zat Koning Willem-Alexander voor ‘zijn nummer’ bij de marine. Daarna diende hij bij de landmacht en de luchtmacht. Ook Prinses Amalia volgde een militaire opleiding. Met haar opleiding tot reservist sluit Koningin Máxima aan bij deze traditie van betrokkenheid bij de Nederlandse krijgsmacht.