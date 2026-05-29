Nederland haalt € 5 miljard aan Europees geld voor wetenschap, onderzoek en innovatie op

Nederlandse kennisinstellingen en innovatieve bedrijven hebben via het Horizon Europe-programma 2021-2027 tot nu toe € 5 miljard aan Europees subsidiegeld opgehaald. Dat maakt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vandaag bekend. Met deze € 5miljard lopen verspreid over heel Nederland projecten met grote waarde voor de wetenschap, bedrijfsleven én maatschappij.

Meer onderzoek en innovatie is nodig voor maatschappelijke uitdagingen op terreinen als zorg, verduurzaming en digitalisering. Maar ook om onze technologische afhankelijkheden te verminderen en om de sterk toegenomen internationale concurrentie aan te gaan. Daardoor is toekomstige economische groei geen gegeven meer.

Nederland netto-ontvanger

Horizon Europe is een programma met geld voor onderzoeks- en innovatieprojecten, dat loopt sinds 2021. Nederland is netto-ontvanger als het gaat om dit onderzoeks- en innovatiegeld uit Europa. Elke euro die Nederland tot nu toe investeert, komt bijna 2 keer terug.

Bijna de helft van het geld (45%) ging naar onderwijsinstellingen, met als koploper de TU Delft. Een kwart van het bedrag ging naar bedrijven, en 16% naar onderzoeksorganisaties als TNO. Het meeste geld kwam terecht bij organisaties uit de provincies Zuid-Holland (€1,5 miljard) en Noord-Holland (€1,3 miljard), maar ook deelnemers uit Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland ontvingen (met ongeveer € 600 miljoen per provincie) een aanzienlijk aandeel.