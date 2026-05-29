Grootschalig witwasonderzoek Utrecht

In het kader van een grootschalig witwasonderzoek heeft de politie 12 mei jongstleden op twee verschillende plaatsen in Utrecht doorzoekingen gedaan en nam onder andere twee auto’s, contant geld en luxe kleding in beslag.

De doorzoekingen waren onderdeel van een opsporingsonderzoek van de Districtsrecherche Utrecht-Stad. Uit financieel onderzoek was de verdenking ontstaan dat de verdachte zich bezighield met het witwassen van crimineel vermogen door middel van de handel en verhuur van auto’s. Het witwasonderzoek was het resultaat van nauwe integrale samenwerking tussen de politie, OM, FIOD, Belastingdienst en de gemeente Utrecht. In de afgelopen maanden is er genoeg informatie verzameld om over te gaan tot een actiedag met doorzoekingen op twee verschillende locaties.

De doorzoekingen vonden tegelijkertijd plaats in een woning in Overvecht en bij een autoverhuurbedrijf op Bedrijventerrein Nieuw Overvecht. Er werd gelijktijdig binnengetreden op de twee locaties. Bij de zoekingen werd de politie ondersteund door rechercheurs van de FIOD. Ook toezichthouders vanuit de gemeente waren aanwezig om eigen waarnemingen te doen. Tijdens de doorzoekingen zijn twee auto’s, contant geld, luxe kleding, gegevensdragers en administratie aangetroffen en in beslaggenomen. Van de auto’s, het contante geld en de luxe kleding bestaat de verdenking dat deze zijn betaald met crimineel vermogen.