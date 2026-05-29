Weekendweer: veel zon en zomers warm, ook enkele buien

Na een zeer warme vrijdag met landinwaarts regionaal tropische temperaturen volgen vrijdagavond enkele fikse onweersbuien. Zaterdagochtend kunnen vooral in Limburg nog enkele buien vallen, maar elders is het vrij zonnig. Op zaterdag wordt het 25 tot 28 graden, alleen op de stranden is het minder warm door een wind van zee. Op zondag zijn er meer wolkenvelden en komt het ook tot enkele buien. Het wordt minder warm met 18 tot 26 graden. Dit meldt Weeronline

Deze vrijdag wordt het drukkend warm met landinwaarts regionaal tropische temperaturen. In de late middag en vrijdagavond volgen er lokaal stevige buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Bovendien kan er lokaal ook veel water in korte tijd vallen.

Zomerse zaterdag

Op zaterdag beginnen we in Limburg met veel wolkenvelden en mogelijk een lokale bui. Elders heeft de zon veel ruimte om te schijnen. In de middag wordt het zo goed als overal vrij zonnig met enkele sluierwolken. Het zuidoosten blijft ook de rest van de dag gevoelig voor buien.

Op grote schaal wordt het zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden, alleen op de stranden is het door een wind van zee minder warm.

We naderen alweer de periode met de langste dagen van het jaar en dat betekent dat de zon ook erg krachtig is. Zaterdagmiddag schijnt de zon met een UV-Index van 6, waardoor je binnen 15-25 minuten kan verbranden.

Zaterdagavond is het nog lang aangenaam buiten met flinke zonnige perioden. In de nacht naar zaterdag is er een mix van wolkenvelden en brede opklaringen. Daardoor kan de zogenoemde blauwe maan (tweede volle maan binnen één maand) regionaal goed zichtbaar zijn. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe en stijgt de kans op een onweersbui.

Zondag: zon, wolken en een lokale bui

Op zondag zijn er meer wolkenvelden dan op zaterdag en ontstaan er ook enkele stapelwolken. In het binnenland kunnen enkele buien voorkomen, maar het grootste deel van de dag lijkt het gewoon droog te blijven. Ook zijn er zonnige momenten. Door een matige westenwind wordt er minder warme lucht aangevoerd. Op de stranden ligt de middagtemperatuur rond 18 graden en in het binnenland is het met 21 tot 26 graden een stuk warmer. De hoogste maxima vinden we zondagmiddag in De Achterhoek en Twente.