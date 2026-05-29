Ouders die eigen kinderen met geweld ontvoerden horen celstraf eisen

Op 31 maart 2025 werd het land opgeschrikt door een Amber Alert. Twee minderjarige kinderen, een jongen en een meisje, die al drie jaar op een geheim adres bij een pleeggezin in Dalfsen woonden, bleken ontvoerd door hun biologische ouders. De kinderen werden binnen 24 uur teruggevonden in een appartement in Oudenaarde, België. De biologische ouders stonden op 28 mei terecht in de rechtbank in Zwolle. Het OM eist een celstraf van 40 maanden, waarvan 12 voorwaardelijk tegen de vader en 18 maanden onvoorwaardelijke celstraf en tbs met dwangverpleging tegen de moeder. Beiden worden verdacht van medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving, onttrekken van wettelijk gezag en het bezitten van een stroomstootwapen (veedrijver).

De officier van justitie: ”Dat kinderen niet veilig kunnen opgroeien bij hun eigen ouders is op zichzelf al een in en in triest gegeven. Maar helaas kan het nóg erger. De verdachten zijn ertoe overgegaan om de kinderen met geweld te ontvoeren uit het pleeggezin waar ze al ruim 3 jaar opgroeiden, om hen vervolgens naar het buitenland te brengen, ver weg van hun gezin, hun vertrouwde omgeving, hun scholen en hun vriendjes en vriendinnetjes. Verdachten hebben hun kinderen, die reeds beschadigd waren door het wat er in het verleden met hen is gebeurd, beroofd van hun gevoel van veiligheid en angst veroorzaakt voor hun toekomst.”

Op de bewuste 31 maart rond 8 uur ’s ochtends fietste het meisje naar school. Een getuige zag dat zij werd ingehaald door een zwarte auto die plotseling vlak voor haar stopte. Het meisje werd volgens de getuige omvergeduwd en door een vrouw hardhandig de auto in getrokken. Deze verklaring strookt met de verklaring van het meisje zelf. Diezelfde ochtend, rond 8.10 uur stond de pleegmoeder van de kinderen met haar auto op de oprit van haar huis, klaar om de jongen naar school te brengen. De pleegmoeder verklaarde dat plotseling het achterportier werd opengetrokken. De 6-jarige jongen werd door de biologische vader uit de auto getild en in de eerdergenoemde zwarte auto gezet. De kinderen zelf hebben onder andere verklaard dat ze onderweg pruiken op moesten ter vermomming. Deze pruiken zijn ook gevonden in het appartement in België. Daarnaast zou het meisje zijn bedreigd met een stroomstootwapen. Dat wapen, een veedrijver, werd inderdaad aangetroffen in de handtas van de moeder. Verder zijn in het appartement ook portable gps-trackers aangetroffen die zouden zijn gebruikt om informatie te krijgen over de verblijfplaats en de gewoonten van de kinderen ter voorbereiding van de ontvoering.

Verdachten hebben verklaard dat zij dachten in hun recht te staan toen zij de kinderen zonder toestemming van Jeugdzorg meenamen. Uit hun heimelijke werkwijze blijkt echter dat zij wel beseften dat dit niet zo was. Zij hebben de kinderen onrechtmatig aan het wettelijk gezag onttrokken. In april 2021 was, na een ondertoezichtstelling, een machtiging tot uithuisplaatsing verleend. Tevens lag er een adviesrapport van maart 2025 om de ouders geheel uit de ouderlijke macht te zetten. Er waren volgens deskundigen duidelijke aanwijzingen voor verschillende vormen van ernstige mishandeling van de kinderen. Dit gebeurde onder meer door falsificatie, ook bekend als het Münchhausen-by-proxysyndroom waar de moeder mogelijk aan zou lijden. Zo zou zij zonder medische noodzaak van medicijnen toedienen en darmspoelingen uitvoeren. In het huurappartement in België stonden de dozen met medicatie en hulpmiddelen voor darmspoelingen al opgestapeld.

Aangaande de moeder benadrukte de officier dat het in de ogen van het OM ondenkbaar is dat een verdachte met zoveel aanwijzingen voor ernstige persoonsproblematiek, na het uitzitten van gevangenisstraf onbehandeld weer de straat op gaat. Ondanks het feit dat moeder niet wilde meewerken aan de persoonlijkheidsonderzoeken, komt het OM tot de conclusie dat zij verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht en behandeld moet worden. Daarom eist de officier naast de gevangenisstraf van 18 maanden met aftrek van het voorarrest ook tbs met dwangverpleging. De vader heeft wel meegewerkt aan gedragsdeskundig onderzoek en staat open voor behandeling en begeleiding door de reclassering. De officier: “Om die reden acht ik in zijn geval een deels voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats met daaraan gekoppeld bijzondere voorwaarden waaronder begeleiding en behandeling”. De officier eiste tegen beide verdachten een contact- en gebiedsverbod voor de duur van 5 jaar.