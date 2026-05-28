Rotterdam start als eerste pilot met geluidscamera’s tegen verkeersaso’s

Als eerste stad in Nederland start Rotterdam vandaag met een pilot met geluidscamera’s om geluidsoverlast in het verkeer aan te pakken. Dit meldt de gemeente Rotterdam donderdag.

Geluidsapparatuur opgesteld

Op het Haagseveer en de Strevelsweg is geluidsapparatuur gekoppeld aan een camera om lawaai van auto’s en motoren te meten en registreren. Wanneer het geluid boven een drempelwaarde komt (tijdens de pilot 80 decibel), slaat de camera een video op van het passerende voertuig. Het doel van de pilot is om in de toekomst sneller en doeltreffender te kunnen handhaven op overlast en verkeersasociaal gedrag.

Verkeersaso’s

De gemeente krijgt veel klachten over geluidsoverlast of onnodig lawaai door ‘verkeersaso’s’. Rotterdam neemt in het kader van de Rotterdamse Verkeersaso Aanpak verschillende maatregelen tegen overlast van asociaal gedrag in het verkeer. Het probleem duikt steeds vaker en op steeds meer plekken in Rotterdam op.

'Bewoners en ondernemers letterlijk horendol'

Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer (o.a. Handhaving en Mobiliteit): “Met dit pionierswerk zetten we een volgende stap in het aanpakken van verkeersasociaal gedrag dat onze stad onveilig maakt en grote overlast veroorzaakt. Op veel plekken in de stad worden bewoners en ondernemers letterlijk horendol van hard optrekkende auto’s, motoren, knalpijpen en andere gemotoriseerde herrieschoppers die dag en nacht tekeergaan. Als deze test slaagt en we nog een aantal juridische hobbels weten te nemen, wordt het voor politie en boa’s gemakkelijker om te handhaven op geluidsovertredingen. Daarmee wordt de pakkans voor verkeersaso’s en luidruchtige showpony’s vele malen groter.”

Testfase geluidscamera

Op dit moment kunnen handhavers alleen op heterdaad een bekeuring uitschrijven voor onnodig geluid. Met geluidsapparatuur en kentekenregistratie hoeven handhavers niet meer op locatie te zijn, maar kunnen ze op basis van automatische metingen achteraf beoordelen of er sprake is geweest van geluidsoverlast. De pilot is bedoeld om de betrouwbaarheid van de apparatuur te testen. Ook beoordeelt de gemeente of de automatische metingen overeenkomen met wat een handhaver zelf zou waarnemen. Met andere woorden: of de apparatuur kan functioneren als de ogen en oren van een handhaver.

Juridische vervolgstappen

Mocht de pilot slagen, dan volgt er een fase waarin het geautomatiseerd handhaven op onnodig geluid juridisch moet worden vastgelegd. Als dat allemaal lukt, dan kan de gemeente overtreders gericht gaan waarschuwen en bekeuren. De uitkomsten van de pilot worden gedeeld met het Openbaar Ministerie (CVOM).

80 decibel

Tijdens de pilot wordt de geluidsgrens op 80 decibel gezet. Dat is vergelijkbaar met het geluid van een voorbijrijdende dieseltrein, een stofzuiger of een blender.

Verschillende locaties

Tijdens de pilot wordt er op vier locaties getest. De eerste vier weken hangt de apparatuur op het Haagseveer en de Strevelsweg. Daarna wordt de pilot voortgezet op de Laan op Zuid en de Maasboulevard. Het Haagseveer en de Strevelsweg hebben één rijstrook per rijrichting; de Laan op Zuid en de Maasboulevard zijn tweebaanswegen. Elke weg heeft weer andere omgevingsgeluiden, een andere hoeveelheid van verkeer en een andere inrichting van de buitenruimte. Op deze manier test de gemeente de geluidscamera’s in verschillende omstandigheden.