Man (28) veroordeeld voor masturberen in auto in zicht van drie minderjarige meisjes

De rechtbank Gelderland veroordeelt een 28-jarige man uit Borculo voor het masturberen in zijn auto terwijl hij naast minderjarige meisjes reed en zij dit konden zien. 'De man krijgt een taakstraf van 160 uur opgelegd, waarvan 40 uur voorwaardelijk', zo meldt de rechtbank vrijdag.

'Stress en spanning'

De man verklaarde dat hij zich tussen januari 2025 en maart 2025 meerdere keren in zijn auto masturbeerde. Dit gebeurde op een weg tussen Ruurlo en Borculo. Hij had die periode veel stress en spanning en dit was voor hem een uitlaatklep. De man verklaarde verder dat hij geen aandacht had voor zijn omgeving en niet wilde dat anderen zouden zien dat hij dit deed.

Geclaxonneerd naar meisjes

De drie minderjarige meisjes die hier wel getuige zijn geweest verklaarden dat de man met ontbloot geslachtsdeel naast de meisjes kwam rijden, terwijl zij aan het fietsen waren. Hij claxonneerde en hij naar de meisjes staarde of keek terwijl hij aan het masturberen was. Eén van de meisjes verklaarde dat de man met zijn hoofd naar zijn geslachtsdeel knikte om zijn aandacht daarop te vestigen.

Oordeel rechtbank

De rechtbank leidt uit de verklaringen van de meisjes af dat het niet anders kan zijn dan dat de man bezig was de aandacht van de meisjes op zijn geslachtsdeel te richten en dat hij hen dus willens en wetens getuige heeft doen zijn van de seksuele handelingen. De meisjes zijn van de gebeurtenissen geschrokken. De man heeft de meisjes daarmee geconfronteerd met een seksuele gedraging waar zij nog niet aan toe waren.

Taakstraf

De rechtbank houdt bij de strafbepaling ook rekening met het advies van de reclassering en de persoonlijke omstandigheden van de man. De man is nooit eerder met politie of justitie in aanraking gekomen, het delict is gepleegd over één korte periode waarin er veel gebeurde in het leven van de man en hij heeft zelf hulp gezocht nadat de politie bij hem is geweest. Verder wordt het risico op herhaling ingeschat als laag.

Ambulante behandeling volgen

De rechtbank vindt daarom een taakstraf van 160 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk passend. Voor het voorwaardelijk deel geldt een proeftijd van 2 jaar en hieraan verbindt de rechtbank bijzondere voorwaarden. De man moet zich melden bij de reclassering en een ambulante behandeling volgen.