Aansluitstop in Gelderland voorlopig voorkomen

Door de gezamenlijke crisisaanpak van het Rijk, netbeheerders en provincies Flevoland, Gelderland en Utrecht is een algehele aansluitstop op het elektriciteitsnet in Gelderland voorlopig voorkomen. Dit meldt de provincie Gelderland.

Woningbouw kan door

Daarmee is er ruimte om woningbouw en andere maatschappelijke ontwikkelingen in Gelderland door te laten gaan, zoals het bouwen van woningen voor tienduizenden woningzoekenden en het mogelijk maken van verduurzaming. Tegelijkertijd is de situatie kwetsbaar en blijft actie noodzakelijk om te voorkomen dat Gelderland alsnog stilvalt.

Opdeling in congestiegebieden

Het FGU‑gebied (Flevopolder, Gelderland en Utrecht) wordt opgedeeld in 5 afzonderlijke congestiegebieden. In de 3 congestiegebieden waarin Gelderland ligt, kunnen vooralsnog aansluitingen worden gerealiseerd, mits dit jaar voldoende flexibel vermogen wordt gerealiseerd, zoals elektriciteitsopslag en tijdelijk regelbare opwek.

De komende jaren wordt elke 6 maanden bekeken hoeveel maatregelen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en hoeveel netruimte beschikbaar is. Netbeheerders zijn daarbij primair aan zet, waarbij de provincie helpt waar dat kan.

Samen door om stilstand te voorkomen

In februari 2026 werd bekend dat de netcongestie in Flevoland, Gelderland en Utrecht ernstiger is dan tot nu toe werd aangenomen en dreigde een volledige stop op nieuwe aansluitingen. Dankzij de gezamenlijke crisisaanpak is deze vooralsnog voorkomen in Gelderland. De crisisaanpak wordt voortgezet, omdat stilstand direct raakt aan wonen, werken en verduurzaming in Gelderland.

Snellere vergunningverlening

'Wij blijven daarbij samen optrekken met de netbeheerders, het ministerie en provincies Flevoland en Utrecht om maatregelen mogelijk te maken, onder andere via snellere vergunningverlening en ondersteuning bij ruimtelijke inpassing. Hierbij trekken we ook op met de Gelderse gemeenten. Daarbij blijven wij nadrukkelijk aandacht vragen voor bedrijven die sinds 2022 op een aansluiting wachten en zonder perspectief zich niet kunnen vestigen, verduurzamen of uitbreiden', aldus de provincie.