Verspreiding Zwartboek Lentekriebels blijft verboden

Het verbod om het Zwartboek Lentekriebels verder te verspreiden blijft in stand. Dat is het oordeel vandaag van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het kort geding in hoger beroep tussen Stichting Civitas Christiana en Stichting Rutgers.

Achtergrond van de zaak

Ieder jaar wordt op basisscholen de Week van de Lentekriebels gehouden, die in het teken staat van relationele en seksuele voorlichting. Scholen moeten hier op grond van de landelijke kerndoelen voor het onderwijs aandacht aan besteden. Stichting Rutgers (Rutgers) heeft lesmateriaal ontwikkeld voor relationele en seksuele voorlichting op scholen.

'Rutgers seksualiseert'

Stichting Civitas Christiana (Civitas) publiceerde in 2025 het Zwartboek Lentekriebels op haar website en verspreidde dat onder politici en ministeries. In het Zwartboek Lentekriebels brengt Civitas Rutgers in verband met pedofilie en schrijft zij dat Rutgers kinderen aanzet tot seksuele handelingen (‘seksualiseert’). Daarnaast heeft Civitas diverse artikelen op haar website en op verschillende sociale mediakanalen geplaatst, waarin zij ook schrijft dat Rutgers kinderen ‘seksualiseert’.

Kort geding en hoger beroep

Volgens Rutgers zijn deze publicaties en uitingen over haar onrechtmatig en daarom wil zij dat het Civitas wordt verboden om die uitingen te doen. Rutgers vorderde in kort geding een verbod om het Zwartboek verder te verspreiden. De rechter wees dat verbod toe. Daarnaast verbood de rechter Civitas om uitingen te doen over het ‘seksualiseren’ van kinderen. Civitas ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Botsende rechten: het recht op vrijheid van meningsuiting kent grenzen

Het gaat hier om een botsing tussen het recht op vrijheid van meningsuiting van Civitas tegenover het recht op eerbiediging van de eer en goede naam van Rutgers. De vrijheid van meningsuiting kent grenzen. Het hof heeft een afweging gemaakt tussen het belang van Civitas om vanuit haar christelijke visie haar mening vrij te kunnen uiten en het belang van Rutgers om beschermd te worden tegen ongefundeerde beschuldigingen.

In het Zwartboek Lentekriebels staan vergaande beschuldigingen aan het adres van Rutgers over pedofilie, kinderpornografie en het aanzetten van jonge kinderen tot het verrichten van seksuele handelingen. Deze beschuldigingen zijn niet gebaseerd op feiten en daarmee ongefundeerd. Civitas kon verwachten dat deze beschuldigingen ernstige gevolgen voor Rutgers en haar medewerkers zouden hebben. Medewerkers van Rutgers zijn meermaals uitgescholden en bedreigd nadat het Zwartboek was verspreid. Het belang van Rutgers om beschermd te worden tegen deze ongefundeerde beschuldigingen weegt daarom in dit geval zwaarder dan het belang van Civitas om haar mening vrij te kunnen uiten.

Beslissing van het hof

Vanwege de ongefundeerde beschuldigingen tegenover Rutgers laat het hof het verbod om het Zwartboek verder te verspreiden in stand. Daarnaast verbiedt het hof Civitas om uitingen te verspreiden waarin zij de suggestie wekt dat Rutgers de bedoeling heeft om kinderen aan te zetten tot het verrichten van seksuele handelingen. Als Civitas de verboden overtreedt, moet zij een dwangsom betalen.