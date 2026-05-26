Rotterdammer (45) neergeschoten op de Beijerlandselaan

In de vroege ochtend van dinsdag 26 mei is er geschoten op de Beijerlandselaan. 'Hierbij is één persoon gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het schietincident', zo meldt de politie vandaag.

Melding meerdere schoten

Het is iets voor 05.00 uur wanneer de politie melding krijgt dat er meerdere schoten zijn gehoord op de Beijerlandselaan. Wanneer agenten aan komen treffen zij een 45-jarige man uit Rotterdam, gewond aan.

Ziekenhuis

'De man is op dat moment verminderd aanspreekbaar en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn meerdere hulzen aangetroffen. Er is nog niemand aangehouden', aldus de politie die op zoek is naar mogelijke getuigen.