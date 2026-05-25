Dode vrouw gevonden in woning Rotterdam

In een woning aan de Piet Smitskade is maandag rond 12:40 uur een overleden vrouw aangetroffen. Zij is overleden als gevolg van een schietincident.

De politie doet onderzoek naar de zaak. Het is nog onduidelijk of het gaat om een misdrijf, alle scenario's liggen nog open.

Een man die aanwezig was in de woning is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht