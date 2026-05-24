Voorstel voor onbeperkt treinreizen in de daluren gedurende de zomer

Treinreizigers kunnen van 21 juni tot 1 september voor € 49 euro per maand in de daluren onbeperkt reizen. 'Het kabinet heeft vrijdag een voorstel hiertoe naar beide Kamers gestuurd. 'Deze bevat ook de financiële dekking voor dit ticket. De kosten worden geraamd op €118 miljoen', zo meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'Alternatief voor de auto'

Annet Bertram (staatssecretaris OV en spoor): “Mensen hebben op dit moment te maken met brandstofprijzen die de hoogte in zijn geschoten. Dat kan zwaar drukken op het huishoudboekje. Ik ben daarom blij dat we de trein in de daluren nu aantrekkelijker kunnen maken. Dit tijdelijke ticket past ook in het streven van het kabinet naar een betaalbaar openbaar vervoer. Hopelijk gaan veel mensen van dit ticket gebruik maken, als alternatief voor de auto of als kennismaking met het reizen per trein.”

Uitwerking van motie-Klaver

Het kabinet stuurt vandaag een voorstel voor dit 49 euro-ticket naar beide Kamers. Het gaat om de uitwerking van de motie-Klaver c.s., ingediend bij het recente debat over de hoge energie- en brandstofprijzen. Deze motie werd met een ruime meerderheid van de Kamer aangenomen en ook ondersteund door het kabinet.

De afgelopen tijd heeft de sector gewerkt aan de voorbereidingen van het 49 euro-ticket. Daaruit bleek dat dit ticket op deze korte termijn alleen haalbaar is via het beperkt aanpassen van een bestaand product, geldig bij alle treinvervoerders in Nederland, namelijk ‘Flex Dal Vrij’ van NS. Grootste aanpassing is de prijs van dit reisproduct (huidige prijs €127,95 per maand). De verwachting is dat op korte termijn definitieve afspraken met de betrokken openbaar vervoer-partijen gemaakt kunnen worden.

Onbeperkt vrij reizen

Als beide Kamers instemmen met het voorstel van het kabinet en er sluitende afspraken zijn gemaakt met de uitvoerende partijen, dan is het de bedoeling dat reizigers van 21 juni tot 1 september gebruik maken van de ticket voor € 49 per maand. In de daluren (doordeweeks tussen 9-16 uur en van 18.30-6.30 uur en in de weekenden en feestdagen de hele dag) kan er dan onbeperkt vrij gereisd worden in binnenlandse treinen.

Parlementaire behandeling

De kosten voor een dergelijk ticket voor alle binnenlandse spoorvervoerders worden geraamd op € 118 miljoen. Het geld daarvoor is afkomstig uit het Klimaat- en energiefonds en het Mobiliteitsfonds. Het voorstel moet nu worden behandeld in beide Kamers. In de brief roept staatssecretaris Bertram op tot een snelle behandeling, gelet op de beoogde ingangsdatum.

Ondertussen wordt er samen met vervoerders verder gewerkt aan het definitief vormgeven van het nieuwe treinticket. De inzichten van de proef worden meegenomen in de verkenning naar een landelijk ov-ticket, waartoe de motie-Klaver ook oproept.