Motorrijder (63) overleden na ongeval op de A74 bij Tegelen

Zondagochtend rond 10:45 uur vond er een ongeval plaats op de A74 bij Tegelen in Zuid-limburg. 'Daarbij raakte twee motorrijders gewond. Eén van de motorrijders is overleden', zo meldt de politie.

Twee motorrijders

Rond 10:45 uur kwam zondagochtend de melding binnen van een ongeval op de A74. Daarbij waren twee motorrijders betrokken. 'Beide zijn vervolgens naar de ambulance vervoerd voor de benodigde medische zorg. Eén van de motorrijders is later die zondag overleden. Dit betreft een 63-jarige man uit Santpoort-Noord. Over de aanleiding van het ongeval kan op dit moment nog geen aanvullende informatie verstrekt worden', aldus de politie.

Traumahelikopter

De A74 is zondag enige uren in beide richtingen afgesloten geweest tussen knooppunt Tiglia en de Duitse grens. Meerdere hulpdiensten waren aanwezig en ook de traumahelikopter is ingezet.