Automobilist (22) overleden bij verkeersongeval in Beverwijk

Op zaterdag 23 mei 2026 vond rond 11.10 uur een ernstig ongeval plaats tussen een vrachtwagen en een auto op de Kanaalweg in Beverwijk. 'Hierbij is de bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Haarlem, komen te overlijden. De politie onderzoekt de toedracht van het verkeersongeval', zo meldt de politie.

Medische hulp

Na het ongeval werd bij het slachtoffer medische hulp verleend. Helaas mocht dit niet meer baten. De rol van de vrachtwagenchauffeur is, volgens procedure, in onderzoek.

Getuigenoproep

De politie is vanwege het onderzoek naar de precieze toedracht op zoek naar mogelijke getuigen. Deze worden verzocht om te bellen met de politie via 0900-8844.