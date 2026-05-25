maandag, 25. mei 2026 - 18:19 Update: 25-05-2026 18:29
Automobilist (22) overleden bij verkeersongeval in Beverwijk
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Op zaterdag 23 mei 2026 vond rond 11.10 uur een ernstig ongeval plaats tussen een vrachtwagen en een auto op de Kanaalweg in Beverwijk. 'Hierbij is de bestuurder van de auto, een 22-jarige man uit Haarlem, komen te overlijden. De politie onderzoekt de toedracht van het verkeersongeval', zo meldt de politie.
Medische hulp
Na het ongeval werd bij het slachtoffer medische hulp verleend. Helaas mocht dit niet meer baten. De rol van de vrachtwagenchauffeur is, volgens procedure, in onderzoek.
Getuigenoproep
De politie is vanwege het onderzoek naar de precieze toedracht op zoek naar mogelijke getuigen. Deze worden verzocht om te bellen met de politie via 0900-8844.
